مفيدة شيحة تفتح النار على من يحاول ابتزاز طليقته بصورها

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، عن موضع ابتزاز المرأة من قبل زوجها السابق ونشر صور تقلل من كرامتها، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حادث ابتزاز مطربة شهيرة بهذه الطريقة.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار One مساء الأحد، أن :"عمري ما فهمت فكرة رجل يكون متجوز ست ويحصل خلاف وبعد كده يقرر ينزل اي نوع من الصور التي تقل من قيمتها كامرأة".

وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"نوعية دماغ الناس دي ازاي وكمان ازاي الست هتقدر تعدي أزمة زي دي، واللي مكنتش تتوقع أن أقرب الناس ليها يعمل كده وهل هترجع تثق في الآخرين".

وأكملت الإعلامية مفيدة شيحة، أن :"الراجل اللي كان سندها ازاي يعمل كده وهو ليس انسان سوي ودمرها تدمير رهيب بطريقة لا إنسانية".