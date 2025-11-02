خالد مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مرتجي رئيسًا لبعثة الأهلي في السوبر المصري بالإمارات".



ويقوم المهندس خالد مرتجي بالاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة بالتنسيق الكامل مع وليد صلاح الدين، مدير الكرة؛ لتوفير كل سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني، قبل السفر ظهر غد للمشاركة في البطولة.



والجدير بالذكر ان الأهلي يسافر إلى الإمارات ظهر غدٍ الإثنين، للمشاركة في البطولة التي يحمل المارد الأحمر لقبها ويستهلها بمواجهة سيراميكا يوم 6 نوفمبر الجاري في الدور نصف النهائي على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من الزمالك وبيراميدز على لقب البطولة يوم 9 الشهر الجاري.