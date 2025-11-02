نجم الأهلي السابق: توروب يتميز عن ريبيرو بالانضباط وقراءة المباريات

أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي ومنتخب مصر السابٌ، أن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي يحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم عليه.

وقال عادل عبد الرحمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ييس توروب يحتاج إلى بعض الوقت، وبصماته لم تتضح بعد مع الأهلي.

وأضاف: توروب جاء إلى الأهلي في توقيت صعب، لكنه سيطور من أداء اللاعبين، ويجب على الجمهور أن يصبر عليه بعض الوقت.

وتابع: أكثر ما يميز ييس توروب عن الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق السابق، هو الانضباط التكتيكي وتغييرات المباراة، توروب يجيد قراءة المباريات بشكل جيد وهذا مؤشر رائع.