حريق هائل يلتهم مصنع في أمغرة بالكويت وأعمدة الدخان تغطي السماء

شهدت منطقة أمغرة جنوب غرب العاصمة الكويتية، بالقرب من الجهراء، اليوم الأحد اندلاع حريق ضخم في أحد المصانع، تسبب في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان، غطت سماء المنطقة وسادت حالة من القلق بين السكان.



وقالت صحيفة "الراي" الكويتية إن الحريق اندلع عند الساعة 3:40 مساءً، مشيرة إلى أن أربع فرق من مراكز الإطفاء باشرت على الفور جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المصانع والمناطق المجاورة.



وأضافت الصحيفة أن الحريق أدى إلى تكوّن سحابة سوداء كثيفة، ما استدعى إغلاق بعض الطرق المؤدية للمنطقة بشكل مؤقت، وإخلاء العاملين في المصانع القريبة من الخطر.



ولم تصدر السلطات الكويتية حتى الآن أي معلومات رسمية حول الخسائر المادية أو إصابات بشرية ناجمة عن الحادث، فيما تستمر فرق الإطفاء في العمل على إخماد النيران ومراقبة الوضع لمنع أي حوادث إضافية.



ويأتي هذا الحريق في ظل موجة حرّ نسبياً تجتاح الكويت، ما يزيد من صعوبة السيطرة على النيران ويستدعي تعزيز التدابير الوقائية للحد من المخاطر على المناطق الصناعية والسكنية القريبة.