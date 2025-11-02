أحمد حلمي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: أسطوري بمعنى الكلمة

أعرب الفنان أحمد حلمي عن إعجابه و سعادته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا ان الحدث كان "أسطوريا بمعنى الكلمة".

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: "الافتتاح كان أسطوري بمعنى الكلمة قد إيه مصر عظيمة وجميلة ومليانة حضارة".

وأضاف: "شكر كبير لكل اللي اشتغلوا وتعبوا علشان الحلم ده يبقى حقيقة وتحيا مصر".

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.