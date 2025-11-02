قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوادى الجديد تنقل رفات 8500 جثة من إحدى المقابر.. تفاصيل
بجواز السفر فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة
موعد أول اجتماع لـ مجلس إدارة الأهلي الجديد
إنتر ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بثنائية في الدوري الإيطالي
في افتتاح المتحف المصري الكبير.. مينا نادي يترجم الروح القبطية إلى موسيقى تنطق بالسلام
لبنان: الجامعة العربية مطالبة بأن تتحول لأداة استراتيجية في الأمن والتنمية
لأول مرة بمستشفى السنبلاوين.. نجاح جراحة دقيقة لاستئصال ورم بالمخ لسيدة سبعينية
هبوط أرضي بسبب انـ ـفجار خط مياه رئيسي في الغربية
منسقة أممية : وقفنا إلى جانب مصر على مدى عقود دعماً للتنمية
حازم إمام يحتفل بعيد ميلاد ابنته لولو
تباين سعر الدولار في البنوك بختام تعاملات الأحد
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول لوجستي في حزب الله بجنوب لبنان
فن وثقافة

أحمد حلمي عن افتتاح المتحف المصري الكبير: أسطوري بمعنى الكلمة

أحمد حلمي
أحمد حلمي
علا محمد

أعرب الفنان أحمد حلمي عن إعجابه و سعادته بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا ان الحدث كان "أسطوريا بمعنى الكلمة".

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام: "الافتتاح كان أسطوري بمعنى الكلمة قد إيه مصر عظيمة وجميلة ومليانة حضارة".

وأضاف: "شكر كبير لكل اللي اشتغلوا وتعبوا علشان الحلم ده يبقى حقيقة وتحيا مصر".

ويشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث يعكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

