تحصين 13.77٪ من الثروة الحيوانية بالإسماعيلية ضد الحمى القلاعية خلال أسبوع

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية عن تحصين ١٣.٧٧٪ من إجمالي الثروة الحيوانية بالمحافظة، وذلك خلال الفترة من السبت ٢٥ أكتوبر حتى الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

جاء ذلك بتكليف من الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أن عدد الحيوانات المحصنة بلقاح الحمى القلاعية بلغ ٨١٤٠ رأسًا من إجمالي ٥٩١٠٨ رؤوس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، حيث تم تحصين ٧٦٢٢ رأسًا من الأبقار والجاموس بنسبة ١٦.١٧٪، و٥١٨ رأسًا من الأغنام والماعز بنسبة ٤.٣٢٪.

وأكدت مديرية الطب البيطري أن العمل متواصل بجميع الإدارات والوحدات البيطرية لاستكمال أعمال التحصين وفق الخطة الزمنية المحددة، مشددةً على أن الوقاية خير من العلاج، مناشدةً المربين ضرورة التعاون مع لجان التحصين لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.