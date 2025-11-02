القوات المسلحة تفتتح فندقي بنها و6 أكتوبر السلام للقوات المسلحة

افتتحت إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة بإفتتاح وتشغيل نادى وفندق بنها للقوات المسلحة ، والذى روعى فى إنشائه إتباع أحدث التصميمات الهندسية والمعايير الفندقية لتقديم خدمة راقية للزائرين من العسكريين والمدنيين.

كما افتتحت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة نادى وفندق 6 أكتوبر السلام بعد تطويره ، حيث شملت أعمال التطوير كافة المنشآت الخدمية والإدارية بالفندق لتقديم خدمة متميزة لكافة المترددين.

وخلال المراسم أكد اللواء أح أمجد محمد عبد ربه مدير إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بالخدمات المقدمة للزائرين من العسكريين والمدنيين بكافة المنشآت الخدمية التابعة للقوات المسلحة مما يعزز من دورها فى خدمة المجتمع.

حضر مراسم الإفتتاحين اللواء طيار أح أيمن عباس مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة .

يأتي ذلك إستكمالاً لمنظومة التطوير والتحديث التى تتبعها القوات المسلحة بكافة منشآتها الخدمية والفندقية لتقديم أفضل مستويات الخدمة الإجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية للعسكريين والمدنيين على حد سواء.