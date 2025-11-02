قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
أستاذ علوم سياسية: أمريكا عازمة على الذهاب نحو المرحلة الثانية في غزة
برلمان

القانون يحظر استغلال المناصب في الدعاية لمرشحي انتخابات النواب 2025.. تفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

بالتزامن مع قرب توقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، والمقرر أن تنتهي الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، نلقي الضوء على الضوابط التي تحكم هذه المرحلة.

ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عدة ضوابط صارمة لضمان نزاهة وشفافية سباق انتخابات مجلس النواب 2025، أبرزها حظر استغلال المناصب أو الصفة الوظيفية في الدعاية الانتخابية، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

و طبقا لنص المادة 24 من القانون يحظر استغلال شاغلي المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا في الدولة لصلاحياتهم الوظيفية للمشاركة في الدعاية الانتخابية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء بهدف التأثير الإيجابي أو السلبي على نتائج الانتخابات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

و منع القانون تلقي أي تبرعات أو مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام، سواء من داخل مصر أو خارجها.

ويشمل الحظر التبرعات المقدمة من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي، أو من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي كيان يضم مساهمة أجنبية في رأس ماله، وذلك ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير خارجي أو غير مشروع على إرادة الناخبين.

فترة الصمت الانتخابي 

تجدر الاشارة إلى أن فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، تبدأ في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.

الدعاية الانتخابية مجلس النواب انتخابات تبرعات قانون مباشرة الحقوق السياسية

