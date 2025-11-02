قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء المطر .. ردد أفضل 110 أدعية تحقق الأمنيات في وقت الاستجابة
الشاب يعمل إيه لو بنت لبسها مش كويس؟.. داعية إسلامية تكشف
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
شريف فتحي يبحث مع رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة التعاون المشترك

محمد الاسكندرانى

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع Manfredi Lefebvre d’Ovidio، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ورئيس مجلس إدارة شركة أبركرومبي آند كِنت، وذلك لبحث سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس خلال المرحلة المقبلة.

جاء الاجتماع في إطار زيارة رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى مصر للمشاركة في حضور احتفالية الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، التي أُقيمت مساء أمس، حيث تم خلال الاجتماع تبادل الرؤى حول استراتيجية الوزارة وخططها الهادفة إلى جعل مصر المقصد السياحي الأول عالميًا من حيث تنوع وجودة المنتجات والأنماط السياحية المختلفة.

كما ناقش الجانبان إمكانية استضافة مصر للفعاليات الخاصة بالمجلس العالمي للسفر والسياحة، وبحث سُبل زيادة استثمارات شركة أبركرومبي آند كِنت في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير ، على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في دعم وتشجيع الاستثمار السياحي وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العالمية للعمل في مصر، لافتًا إلى حرص الدولة على مضاعفة الطاقة الفندقية لتلبية الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، إلى جانب اعتماد ضوابط تشغيل نمط الإقامة الجديد “وحدات شقق الإجازات” (Holiday Homes) بما يضمن جودة الخدمات وراحة الزائرين.

كما أشار إلى أهمية الشراكة المستمرة بين الوزارة والقطاع السياحي الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لنمو القطاع، موضحًا أن التعاون يمتد أيضًا إلى تشغيل الخدمات بالمناطق الأثرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها بما يسهم في تحسين تجربة الزائر وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالميًا.

حضر الاجتماع كل من عمرو بدر المدير الإقليمي لمصر والشرق الأوسط لشركة أبركرومبي آند كِنت، والمهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

