أحمد الجنايني يحتفل بعيد ميلاد ابنته على إنستجرام

حرص المنتج أحمد الجنايني، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته أميرة، حيث قام بنشر صورة تجمعه بأبنائه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

وخرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها وشاركت أصدقائها فرحتها بزواجها.

وفي أول تعليق لها على الزواج كتبت منة شلبي عبر حسابها على فيسبوك: "ها وقد أتمننا نص ديننا والله ما نعرف إزاي".

وكانت منة شلبي أعلنت بشكل رسمي زواجها من المنتج أحمد الجنايني، وذلك بعد تداول صورة من وثيقة زواجهما على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن الزواج تم في نطاق عائلي محدود، في أجواء هادئة بعيدا عن الإعلام.