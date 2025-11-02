احتفالية المتحف الكبير تخطت ملياري مشاهدة.. أحمد موسى: الإخوان نسقوا مع جهات صهيونية للتشكيك في الحضور

أكد الإعلامي أحمد موسى أن العالم بأسره يحتفل مع مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام الدولية أولت الحدث اهتمامًا واسعًا، وغطته؛ بوصفه الحدث الثقافي الأهم هذا الأسبوع.

3 مليارات مشاهدة

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن “الاحتفالية شهدت متابعة عالمية غير مسبوقة، حيث تجاوزت المشاهدات ملياري مشاهدة، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات خلال اليومين المقبلين”.

وردّ موسى على من حاولوا التقليل من الحدث، قائلًا: "فيه ولد صهيوني عميل اسمه عبد الحميد قطب، بيقول محدش حضر من رؤساء ولا ملوك العالم، وأنا بقول له: الاحتفالية دي العالم كله حضرها".

وأضاف موسى أن جماعة الإخوان “الخونة” نسقوا مع جهات صهيونية؛ للتشكيك في الحضور، مؤكدًا أن تلك الأكاذيب لا تنطلي على أحد، بقوله: "كوهين بيقول إن الإعلام المصري روَّج للاحتفالية.. لكن أقول له: عمرك يا واد يا كوهين ما قولت حاجة صحيحة، الأكاذيب بتيجي من عندكم، وإحنا بنقول الحقيقة وبس".

عظمة الحضارة المصرية

اختتم موسى تصريحاته، مؤكدًا أن الاحتفالية بعظمة الحضارة المصرية لاقت إشادة واسعة من مختلف دول العالم؛ لتبرهن من جديد على مكانة مصر التاريخية والحضارية الفريدة.