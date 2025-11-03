اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما بالطالبية

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنح الطالبية المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، محاكمة 5 متهمين في قضية التعدي على الطالبة سما أمام مدرسة بمنطقة الطالبية.

محاكمة المتهمين بالتعدي على الطالبة سما بالطالبية

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق بالجيزة إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الضرب وحيازة آلة حادة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر صورًا للطالبة المصابة وتضمن اتهامات لأسرة طالبة أخرى بالتعدي عليها خارج أسوار المدرسة، بعد خلاف داخل الفصل بين الطالبتين..