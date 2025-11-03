منة عدلى القيعى تكشف كواليس أغنية النيل بافتتاح المتحف الكبير

كشفت الشاعرة منة عدلى القيعى، عن أنها كانت تنظر إلى المتحف المصرى الكبير منذ 5 سنوات من حيث تقديم شئ فى افتتاحه، وحلمت وسعيت أن أكتب شئ للافتتاح، مؤكدة ان أغنية النيل جاتلى على الطبطاب، وفوجئت بأن الأغنية الأولى ستكون عن النيل.

وأكدت الشاعرة منة عدلى القيعى خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة الذى يقدمه الإعلامى أحمد سالم، على قناة ON، انا بعشق النيل وممكن أقول فيه أشعار لمدة ساعتين تلاتة ومحدش يقدر يوقفنى، وده كان مصدر سعادة بالنسبالى.

أوضحت الشاعرة منة عدلى القيعى، أن الملحن هشام نزيه لما كلمنى عن أغنية عن النيل كان عامل اللحن اللى هكتب عليه الأغنية، وانا كنت عارفة عايزة أقول إيه، أما الأغنية التانية كانت بالنسبالى تحدى لأنها كانت صعبة، ولك اللى كنت بعمله أكتب الكلام على الموسيقية المعدة.

وتابعت الشاعرة منة عدلى القيعى، أنا ممتنة وفرحانة بسعادة الجمهور واننا قدمنا الحاجة اللى عجبتهم.