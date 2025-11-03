قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى جريمة فاشية تستدعي تحركا دوليا عاجلا
التخطيط والإسكان يناقشان الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة والخطة الاستثمارية للتنمية العمرانية
المسؤولية صعبة وخروج البرازيلي زود الضغط علينا .. ماذا قال مدربا الزمالك والطلائع؟
مصر تستعد لإنشاء ممر اقتصادي عملاق مع الهند والخليج وأوروبا
الكنيست الإسرائيلي يناقش مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية قطرية كبرى بمطروح خلال الأيام المقبلة
15 مليار دولار .. كبرى شركات المنسوجات والملابس التركية تعتزم زيادة استثماراتها بمصر
الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟
شوبير ينتقد الهجوم على توروب.. ويحذر مسؤولي الأهلي
القبض على شخصين وسيدة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية
إعلام عبري: دولة الاحتلال ستسمح لعناصر حماس الخروج من الخط الأصفر دون سلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 3-11-2025

اسماك ومأكولات بحرية
اسماك ومأكولات بحرية
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 3-11-2025
سعر الأسماك اليوم:
البلطي: من 60 إلى 64 جنيه للكيلو

البلطي المتوسط: من 54 إلى 58 جنيه للكيلو

ماكريل مجمد: من 110 إلى 180 جنيه للكيلو

السبيط والكاليماري: من 250 إلى 350 جنيه للكيلو

الكابوريا: من 50 إلى 170 جنيه للكيلو

الجمبري الجامبو: من 860 إلى 960 جنيه للكيلو

جمبري النوع الأول: من 740 إلى 840 جنيه للكيلو

جمبري النوع الثاني: من 610 إلى 710 جنيه للكيلو

البوري: من 180 إلى 240 جنيه للكيلو

فيليه البلطي: من 75 إلى 275 جنيه للكيلو

قشر البياض: من 180 إلى 300 جنيه للكيلو

المكرونة السويسي: من 80 إلي 140 جنيه للكيلو

الأسماك الجمبري للكيلو ماكريل الكاليماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد مجاهد: رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

فريدة عثمان

فريدة عثمان: المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فخر لا تنسى

الكنيست

لجنة الأمن القومي بالكنيست تقر مشروع قانون إعـ.دام الأسرى الفلسطينيين

بالصور

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد