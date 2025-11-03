قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
رفقة ابنته.. محمد صلاح في أحدث ظهور عبر إنستجرام
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
بمزايا احترافية.. وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد| إليك أهم مواصفاته

هاتف ون بلس
هاتف ون بلس
لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف ون بلس عن هاتفها الرائد ون بلس إيس 6 توربو في وقت لاحق من هذا الشهر و تخطط الشركة لإطلاق هاتف آخر عالي الأداء، منافسًا رئيسيًا لهاتف ريدمي توربو 5. ورغم عدم الكشف عن اسم الهاتف، إلا أن تسريبًا جديدًا أكد وجوده.

مواصفات هاتف ون بلس إيس 6 توربو 

وفقًا لموقع Digital Chat Station، تعمل OnePlus على هاتفين ذكيين من سلسلة Snapdragon 8 قيد التطوير للسوق الصينية. الأول يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، والذي يُشاع أنه Ace 6 Turbo.

أكد على بعض مواصفاته المعروفة سابقًا ، مثل شاشة OLED مسطحة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز

 وسيحتوي الهاتف على مستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية، وبطارية ضخمة بسعة حوالي 8000 مللي أمبير/ساعة، وإطار معدني متوسط. وأضاف أن هاتف Ace 6 Turbo سيتوفر أيضًا بإصدار خاص أو مشترك مع علامة YS التجارية (على الأرجح علامة تجارية معروفة في مجال التصميم أو أسلوب الحياة).

كشفت DCS أن OnePlus تعمل أيضًا على هاتف ذكي يعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع، والذي سيركز على الأداء العالي مع بطارية كبيرة وشاشة مسطحة. سيستهدف هذا الطراز المنافسين الذين سيطلقون هواتف مزودة بمعالج Dimensity 8500 القادم.

وفقًا للتقارير، تشمل الهواتف الذكية المُشاع عنها القادمة المزودة بمعالج Dimensity 8500 هواتف Redmi Turbo 5 وHonor Power 2 وRealme Neo 8. وبالتالي، سيُنافس هاتف OnePlus Snapdragon 8s Gen 4 جميع هذه الهواتف مباشرةً. ومن بينها، من المتوقع أن يُطرح Redmi Turbo 5 كأول هاتف مُزود بمعالج Dimensity 8500

