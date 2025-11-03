أحمد مجاهد: رومانيا ضيف شرف الدورة 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

قال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن الدورة 57 للمعرض تشهد تحضيرات واسعة، مشيرًا إلى أنه لم يُعلن بعد عن الشعار الرسمي للدورة، إذ لا يزال الأمر قيد المناقشة مع اللجنة العليا ووزير الثقافة.



وأضافت في مداخل هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن رومانيا ستكون ضيف شرف الدورة الجديدة، مؤكدًا أن هناك احتفاءً كبيرًا بها يشمل ترجمة كتب واستضافة عدد من الشخصيات الثقافية البارزة.

وأوضح مجاهد أن الدورة الجديدة ستتضمن مجموعة من المحاور الثقافية التي تركز على "الثقافة والهوية"، إلى جانب فعاليات واحتفاليات متنوعة، منها احتفال بالمتحف المصري الكبير بوصفه حدثًا عالميًا تشرف عليه اللجنة العليا للمعرض، ويشارك في تنظيمه الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.

وأشار إلى أنه سيتم الاحتفاء بمرور 70 عامًا على تأميم قناة السويس و100 عام على بداية عصر التلفزيون، فضلًا عن تسليط الضوء على الدراما المصرية ومدرسة التلاوة، إلى جانب الاهتمام بالعلم واستضافة علماء مصريين بارزين مثل الدكتور معتز عطا الله، الذي يقدّم مشروعًا مبتكرًا في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وتابع المدير التنفيذي لمعرض الكتاب أن الدورة 57 ستشهد تطويرًا كبيرًا في تنظيم حفلات توقيع الكتب، موضحًا أنه لأول مرة سيتم تخصيص قاعتين كبيرتين داخل صالات البيع لحفلات التوقيع ومناقشات الكتب فقط، وذلك تلبية لطلبات الناشرين ومواكبة للمعايير المتبعة في المعارض الدولية الكبرى مثل معرض فرانكفورت، ومؤكدًا أن هذا التنظيم الجديد سيخلق تفاعلًا أكبر بين الكتّاب والجمهور داخل قاعات العرض.

وأردف مجاهد أن التيمة الرئيسة للدورة ستُعلن رسميًا خلال أسبوع، لكنها تدور حول فكرة الهوية القومية، موضحًا أن المعرض سيحتفي بعدد من رموز الفكر والأدب والفن المصري، من بينهم نجيب محفوظ بمناسبة مرور 20 عامًا على وفاته، وإدوارد الخراط بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده، والفيلسوف زكريا إبراهيم، والشاعر فاروق شوشة، والمؤرخ أحمد أمين، والفنان التشكيلي سيف وانلي، والمخرج الكبير يوسف شاهين.