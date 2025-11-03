جولة ميدانية مكثفة لرئيس جهاز مدينة بدر لمتابعة مشروع الـ 92 عمارة

في جولة ميدانية مكثفة ، قام المهندس أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بمتابعة مشروع 92 عمارة بالحى السادس ، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ورفع معدلات الأداء بما يضمن الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.

وفى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان ، و المهندس أحمد عمران نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ، والمهندس عمار مندور نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات بمتابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

وأكد أن جهاز مدينة بدر ، مستمر في العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمشروعات السكنية والخدمية، لضمان ظهورها بالشكل اللائق الذي يليق بمدينة بدر وسكانها.