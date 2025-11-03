3 مليارات شخص يعيشون في دول تُنفق على فوائد البنوك أكثر من الصحة والتعليم

خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثاني Cairo forum2، استعرض ستيفان لوفين، رئيس الوزراء السويدي السابق، فى جلسة رئيسية، التحديات والتهديدات الجسيمة التي تواجه العالم اليوم. وأشار لوفين إلى تزايد الحروب والصراعات بشكل ملحوظ، خاصة في القارة الأفريقية، حيث ذكرت أكاديمية جنيف أن 35 دولة في أفريقيا تعاني من صراعات ونزاعات. ولفت إلى أن أكثر من 100 دولة حول العالم تشهد حروبًا، أغلبها حروب أهلية وإرهاب يحصد أرواح الكثيرين. وأوضح أن هذه الحروب تدفع القادة إلى الاعتقاد بأن الأمن والقوة العسكرية هما الحل، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العسكري حول العالم قد بلغ نحو 2.718 تريليون دولار، وهو ما اعتبره إشارة خطيرة إلى أن مزيد من الأسلحة يعني اللا أمن.

وانتقد لوفين الوضع العالمي الحالي، مؤكدًا أن العالم يمر بظروف سيئة تستدعي جمع كل القوى التي تؤمن بالديمقراطية. كما تحدث رئيس الوزراء السويدي السابق عن التغيرات المناخية باعتبارها تهديدًا آخر يواجه العالم، قائلًا: "نحن نسير في الطريق الخاطئ بشأن الانبعاثات الكربونية، وبعض القادة ينكرون الاحتباس الحراري الذي تجاوز 1.5 درجة، وبعضهم ينكر آثار ذلك"، محذرًا من تداعياتها مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. ووجه لوفين انتقادًا لغياب الديمقراطية في عدد من دول العالم، مشيرًا إلى أن العالم لديه القليل من الديمقراطية، والديمقراطية الليبرالية هي الأقل وجودًا حيث تتمتع بها 29 دولة فقط حول العالم، وحرية الرأي والتعبير تنخفض في 44 دولة، مضيفًا: "بعض القادة يضعفون الديمقراطية في بلدانهم من أجل الاستمرار في الحكم".

وشدد لوفين على الضرورة القصوى للتعاون بين الدول، قائلًا: "حلمي أن يكون هناك تعاون متعدد الأطراف، فلن نقوم بحل المشكلات وحدنا، وعلى قادة العالم أن يتحدوا ويتعاونوا". وفند لوفين الادعاءات حول نقص الموارد المالية العالمية، مبينًا أن إجمالي الموارد المالية للعالم يبلغ حوالي 450 تريليون دولار، وأن هناك عدم مساواة في توزيع الموارد المالية. وأشار إلى أن دعم الوقود الأحفوري يزيد عن 5.7 تريليون دولار سنويًا، متسائلًا: "نحدد الكثير من الأموال في مهام تهدد الكوكب وفي نفس الوقت ندعي أنه ليس لدينا موارد مالية كافية؟ يمكننا دمج الأموال العامة والخاصة لمواجهة تغيرات المناخ وجعل الاقتصاد العالمي أقوى".

ولفت لوفين إلى تحديات أخرى مثل الأمراض، والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، وعمالة الأطفال. وأشار إلى أنه في مكافحة جائحة كورونا، تم تصنيع اللقاحات بتجميع مواد يمكن أن تأتي من 10 إلى 15 موقعًا مختلفًا في أجزاء مختلفة من العالم، مؤكدًا أنه إذا تأكدنا أن الجزء الغني من العالم يزيد استثماراته في الجزء الفقير سيكون أمرًا جيدًا للعالم بأكمله. كما شدد على أن هناك أكثر من 3000 عالم حول العالم يؤمنون بالتغيرات المناخية ومشكلاتها، متسائلًا للمنكرين: "هل أنتم مستعدون لمواجهة هذا الخطر؟" وحذر من أن عدم استقرار الأمن الغذائي هو أحد تبعات التغيرات المناخية، داعيًا إلى العمل الجماعي للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

بدلًا من التفكير في تعظيم البنية العسكرية، دعا لوفين إلى إيجاد بدائل من أجل الأمن المستدام، مؤكدًا أن مزيد من الأسلحة يعني اللا أمن. واستذكر كلمات روبرت أوبنهايمر، مدير مشروع مانهاتن، بعد رؤيته لنتائج القنبلة الذرية، محذرًا من أن الأسلحة النووية تعني الدمار الشامل، وأن الحرب النووية ستدمر العالم بأكمله. ولفت إلى أنه قد حان الوقت للعالم لأن يكون لديه وجهة نظر مختلفة وأن يبحثوا عن الحياة وأن يتخلصوا من الأسلحة النووية خاصة بعد ما حدث في هيروشيما وناجازاكي، وأن القرن الذي مضى من الجنون كافٍ.

كما أكد لوفين على الحاجة إلى نظم متعددة الأطراف قوية ومستدامة، مشددًا على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة فعالة، مذكرًا بكلمات الأمين العام للأمم المتحدة بأنها "لم تأتِ لتجعل الإنسانية تدخل الجنة لكن كي تنقذها من النار". وأشار إلى مناداة الأمين العام بوضع استراتيجيات وتطوير المهارات والكفاءات. وتحدث عن ضرورة بناء الثقة في الأنظمة متعددة الأطراف، ودمج السيدات والشباب وجميع أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص والمحليات، مستذكرًا تقديمه لتقرير "انفراجة من أجل الناس والكوكب" بالشراكة مع الرئيسة السابقة لليبيريا، السيدة إيلين جونسون سيرليف، والذي أكد على ستة محاور رئيسية لتعزيز التعددية. وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي خصص الكثير من مقدراته لصالح الدول النامية، لافتًا إلى أن 3 مليارات شخص حول العالم يعيشون في دول تنفق على الفوائد البنكية أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم، داعيًا إلى تحسين هذا الوضع. وشدد على أن العالم يحتاج إلى تحول تكنولوجي ورقمي عادل، وهو ما يتطلب من جميع الدول إتاحة البيانات وتأهيل البنية التحتية ومحو الأمية الرقمية.

واختتم لوفين حديثه بالدعوة إلى ترتيبات أمنية مشتركة وفعالة وتتسم بالمساواة، مؤكدًا: "يجب أن نساعد بعضنا البعض، ونحتاج إلى حشد مواردنا لسد الفجوات والاحتياجات عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات". مؤكدًا أن "الميثاق من أجل المستقبل" يوفر هيكلًا ودليلًا لتعزيز التعاون، ودعا إلى متابعته وتنفيذه، مستلهمًا كلمات نيلسون مانديلا: "دائمًا ما يبدو الأمر مستحيلًا حتى يُنجز".