رفع درجة الاستعداد القصوى .. تفاصيل تحهيزات المحافظات لموجة الطقس السيئ

تتعرض المحافظات لموجة من الطقس السيئ وسقوط الامطار في اول موجة لسقوط الامطار خلال فصل الخريف..

رفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار بالقاهرة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، رفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار، ونشرت الشركة معداتها على المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة بمحافظة القاهرة، وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.

وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وأكد المهندس عادل حسن رئيس الشركة، على جاهزية الشركة الكاملة للتعامل مع مياه الأمطار من خلال حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة موسم الأمطار، تشمل :تطهير بالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، ووضع خطط لتمركز الشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية.

الإسكندرية

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، مكلفا المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

• (الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

• (الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

• (الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125).

بورسعيد

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد.

يأتي ذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بشأن توقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على بعض المناطق وتمتد أحيانًا إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أنه تم وضع خطة متكاملة لاستقبال موسم الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار، من خلال مراجعة غرف وبالوعات تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزيتها إلى جانب مراجعة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب العوازل بها ورفع الكابلات الكهربائية المكشوفة مشددًا على تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة للتعامل الفوري مع أي طارئ وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية.

ووجّه رئيس مدينة بورفؤاد بالمتابعة المستمرة مع مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتطهير الدوري للمطابق العمومية والتأكد من جاهزيتها قبل موجات الطقس السيئ، مشدداً على تجهيز سيارات شفط المياه وتحديد مواقع تمركز المعدات في البؤر الساخنة استعدادًا لسقوط الأمطار.

المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا للتقلبات الجوية وموجة عدم الاستقرار في أحوال الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام القادمة، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وجّه المحافظ، غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والوحدات المحلية وشركات المرافق، بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي طارئ، وضمان جاهزية المعدات والأطقم الفنية لمواجهة آثار سقوط الأمطار أو الرياح الشديدة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار أثناء سقوط الأمطار، وعدم ركن السيارات أسفل المباني القديمة أو الأشجار، والالتزام بتعليمات المرور حفاظًا على سلامة الجميع.

وشدد المحافظ على إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم حركة المركبات، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية لرفع درجة الجاهزية والاستجابة الفورية لأي بلاغ.