قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: تحقيق تغطية شاملة لـ6 محافظات.. وميكنة 100% من وحدات الرعاية الأولية
أكثر من 2.5 مليون مسافر .. ارتفاع حركة الركاب بمطار القاهرة خلال أكتوبر
محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو .. اليوم
وزير خارجية الدنمارك: مشاركة الملكة ماري بافتتاح المتحف الكبير تؤكد عمق العلاقات مع مصر
رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2026
ضربني بكرباج وهددني بطبنجة.. سيدة تستغيث بكمين لإنقاذها من زوجها
وزير التعليم يعلن تطوير منهج رياضيات أولى الابتدائي وزيادة عدد المدارس اليابانية
وزارة السياحة: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج هذا العام
أخبار التوك شو: الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو.. وعمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي على الهواء
اتهامات واشنطن لحماس بنهب المساعدات الإنسانية تتصاعد.. وسياسيون: أمريكا تحاول تشويه صورة المقاومة.. والحركة: قدمنا 1000 شهيد من المكلفين بحماية القوافل ووصولها للمستحقين
هاني مهنا بعد إخراجه احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم تاريخي للعالم كله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيئة: ضرورة مراعاة المساواة الجغرافية من منح الصندوق الأممي للتنوع البيولوجي

اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج
اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج
حنان توفيق

شاركت وزارة البيئة في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج لتمويل التنوع البيولوجيKBF والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بكونمينج – الصين، وذلك بمشاركة  انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP،  أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، والسيد هوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية والسيد باريس تشووب نائب وزير البيئة في كمبوديا، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي ونقطة الإتصال الوطنية مع الصندوق.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة إلى ان مشاركة مصر تأتى في ضوء عضويتها في المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج للتنوع البيولوجي والذي تم انشاؤه في مايو 2024 من قبل الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي بميزانية مبدئية قدمتها الصين وتقدر ب 220 مليون دولار، وذلك لدعم تحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وقد تم خلال الاجتماع اعتماد عدد 22 مشروع للتمويل منها مشروعات وطنية وإقليمية تخدم تنفيذ الاطار العالمي للتنوع البيولوجي بإجمالي تكلفة تقديرية 31 مليون دولار أمريكي، يخص القارة الأفريقية ما يقرب من 6 ونصف مليون دولار أمريكي، وذلك بعدما قامت سكرتارية الصندوق بعرض ما تم خلال الفترة السابقة من تقييم مقترحات المشروعات من الدول للاستفادة من التمويل المتاح من الصندوق، وتعيين اللجنة الفنية من الخبراء لتقييم مقترحات المشروعات الكاملة طبقاً لمعايير الصندوق وأهداف إطار مونتريال للتنوع البيولوجي. 
 
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر أشادت خلال الاجتماع بجهود تنفيذ مهام الصندوق في وقت قياسي منذ الانشاء، وشددت على ضرورة مراعاة المساواة الجغرافية في الاستفادة من المنح المقدمة، وضرورة تقديم الدعم للدول، ولاسيما الدول الأفريقية للقيام بتحديد الأولويات الوطنية والعابرة للحدود، فضلاً عن تقديم المقترحات للاستفادة من المنح، وحث الدول على التقدم للحصول على المنح المقدمة.

لصندوق تمويل التنوع البيولوجي بالصين اجتماع المجلس التنفيذي التنوع البيولوجي مهام الصندوق اللجنة الفنية عضويتها في المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج هوانغ رونكيو وزير البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

ترشيحاتنا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر أكثر من 10 مليارات محاولة احتيال شهريًا

جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا

جفاف العين .. ما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

جفاف العين .. ما أسبابه وكيف يمكن مواجهته؟

الاحتباس الحراري

وفاة كل دقيقة .. ماذا فعلت الحرارة بالبشر حول العالم؟

بالصور

أسباب عدم استخدام BMW للمصابيح الأمامية الصفراء الفاخرة في سيارة M2 CS

BMW
BMW
BMW

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا هى سر اليابانيين في الرشاقة؟

مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟
مشروب الماتشا الأخضر..موضة ولا فعلاً سر اليابانيين في الرشاقة؟

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين
الملح الخفي في بودرة البروتين.. خطر صامت يهدد المراهقين

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد