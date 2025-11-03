البيئة: ضرورة مراعاة المساواة الجغرافية من منح الصندوق الأممي للتنوع البيولوجي

شاركت وزارة البيئة في اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج لتمويل التنوع البيولوجيKBF والتابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بكونمينج – الصين، وذلك بمشاركة انجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، أستريد شوميكر الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، والسيد هوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية والسيد باريس تشووب نائب وزير البيئة في كمبوديا، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار وزيرة البيئة للتعاون الدولي ونقطة الإتصال الوطنية مع الصندوق.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة إلى ان مشاركة مصر تأتى في ضوء عضويتها في المجلس التنفيذي لصندوق كونمينج للتنوع البيولوجي والذي تم انشاؤه في مايو 2024 من قبل الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالتعاون مع سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي بميزانية مبدئية قدمتها الصين وتقدر ب 220 مليون دولار، وذلك لدعم تحقيق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي.

وقد تم خلال الاجتماع اعتماد عدد 22 مشروع للتمويل منها مشروعات وطنية وإقليمية تخدم تنفيذ الاطار العالمي للتنوع البيولوجي بإجمالي تكلفة تقديرية 31 مليون دولار أمريكي، يخص القارة الأفريقية ما يقرب من 6 ونصف مليون دولار أمريكي، وذلك بعدما قامت سكرتارية الصندوق بعرض ما تم خلال الفترة السابقة من تقييم مقترحات المشروعات من الدول للاستفادة من التمويل المتاح من الصندوق، وتعيين اللجنة الفنية من الخبراء لتقييم مقترحات المشروعات الكاملة طبقاً لمعايير الصندوق وأهداف إطار مونتريال للتنوع البيولوجي.



وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مصر أشادت خلال الاجتماع بجهود تنفيذ مهام الصندوق في وقت قياسي منذ الانشاء، وشددت على ضرورة مراعاة المساواة الجغرافية في الاستفادة من المنح المقدمة، وضرورة تقديم الدعم للدول، ولاسيما الدول الأفريقية للقيام بتحديد الأولويات الوطنية والعابرة للحدود، فضلاً عن تقديم المقترحات للاستفادة من المنح، وحث الدول على التقدم للحصول على المنح المقدمة.