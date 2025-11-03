قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر طبية فلسطينية: 3 شهداء برصاص الاحتلال شمال مدينة رفح بقطاع غزة
برلماني: مصر تسير بخطى ثابتة نحو ريادة إقليمية في صناعة السيارات
من 1 لـ 10.. مهيب عبد الهادي يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بشأن ناصر ماهر
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عمر هشام طلعت: إطلاق "سلسلة جولف مصر" لتوحيد البطولات الدولية تحت مظلة واحدة

عمر هشام طلعت مصطفى
عمر هشام طلعت مصطفى
أحمد عبد القوى

عمر هشام : 

 بطولة البحر الأحمر  أولى فعاليات السلسلة الجديدة بمشاركة 35 دولة.

 مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون وجهة عالمية لرياضة وسياحة الجولف.

أعلن  عمر هشام طلعت مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للجولف، عن  بدء انطلاق "سلسلة جولف مصر"، والتي تُعد مبادرة وطنية غير مسبوقة تهدف إلى توحيد جميع البطولات الدولية للجولف التي ينظمها الاتحاد تحت مظلة واحدة تحمل اسم مصر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة على خريطة رياضة الجولف العالمية.  

وقال عمر هشام طلعت خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم بمدينة العين السخنة إن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تطوير رياضة الجولف بمصر، حيث تسعى إلى استقطاب كبرى البطولات الدولية وتنظيمها على أراضٍ مصرية وفق أعلى المعايير العالمية، مستفيدين من الإمكانات التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها البلاد.  

كما أعلن  رئيس الاتحاد المصري للجولف عن بدء إطلاق بطولة البحر الأحمر للجولف كأولى فعاليات  سلسلة جولف مصر،  وتُقام منافساتها في نادي جولف السخنة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025 بمشاركة أكثر من 100 لاعب يمثلون 35 دولة من مختلف أنحاء العالم.  

وأشار إلى أن بطولة البحر الأحمر أُطلق عليها هذا الاسم نظرًا لإقامتها بمدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر، وذلك بهدف الدمج بين رياضة الجولف والسياحة الساحلية، والترويج لمصر كوجهة سياحية رياضية عالمية.  

وأضاف أن الاتحاد المصري للجولف نجح خلال الأسابيع الماضية في تنظيم ثلاث بطولات دولية كبرى تمهد الطريق لهذه السلسلة، وهي:  

- البطولة المصرية المفتوحة للهواة 2025 في نادي دريم لاند  من 16 إلى 18 أكتوبر.

- بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات والناشئين  في نادي نيو جيزة من 23 إلى 25 أكتوبر. 

- بطولة مصر المفتوحة 2025 في نادي مدينتي للجولف بالتعاون مع سلسلة الجولة الآسيوية من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. 

وأكد أن النجاحات المتتالية لهذه البطولات منحت الاتحاد قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التطوير والتوسع الدولي.  

وأكد عمر هشام طلعت مصطفى أن مصر  تمتلك مقومات عالمية تجعلها مركزًا إقليميًا لرياضة الجولف، من حيث الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي والمناخ المثالي على مدار العام.  

وقال إن الاتحاد المصري للجولف يعمل على استثمار هذا النجاح التنظيمي والفني في استقطاب مزيد من البطولات العالمية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن سائح الجولف ينفق أربعة أضعاف السائح العادي، مما يجعل رياضة الجولف أحد أهم محركات دعم السياحة الرياضية والاقتصاد الوطني.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للجولف تصريحه قائلًا:  "نحن فخورون بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، وملتزمون بمواصلة العمل لتقديم بطولات تليق باسم ومكانة مصر.

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

مهرجان vs-film.. أشرف عبد الباقى يتحدث عن بداياته الفنية وموقفه من آراء النقاد

المكملات الغذائية.. تبني العضلات أم تهدم الجسم؟ مصعب إبراهيم يكشف

