ياسر إبراهيم: نحترم سيراميكا .. ودوافعنا قوية للتتويج باللقب

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن بطولة السوبر المصري المقامة في الإمارات تمثل أهمية خاصة للفريق، مشيرًا إلى أنها دائمًا ما تكون خطوة مهمة في بداية الموسم وتمنح الفريق دفعة قوية نحو تحقيق المزيد من البطولات.

وأضاف أن الأهلي يدخل كل بطولة بهدف واحد هو الفوز، وأن الفريق يخوض منافسات السوبر المصري بروح عالية ورغبة كبيرة في حصد اللقب وإسعاد الجماهير.

أوضح مدافع الأهلي أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة ليست سهلة على الإطلاق، مؤكدًا أن المنافس واحد من الفرق المنضبطة تكتيكيًّا ولديه لاعبون مميزون وجهاز فني قادر على التعامل مع المباريات الكبيرة، ولذلك فإن الاستعداد لها يتم بأقصى درجات التركيز والجدية.

وأضاف: نحترم جميع المنافسين، وسنعمل على تنفيذ خطة الجهاز الفني بدقة من أجل تحقيق هدفنا والوصول إلى المباراة النهائية. وأشار اللاعب إلى أن الأهلي يتدرج في تطوير الأداء مع المدير الفني الجديد، وأن هناك حرصًا كبيرًا من الجميع على استيعاب أفكاره والعمل على تنفيذها داخل الملعب، مؤكدًا أن هذا الأمر يحتاج جهدًا وتعاونًا من كل العناصر.

وتابع: دور اللاعبين الكبار مهم جدًّا في هذه المرحلة، سواء داخل الملعب أو خارجه، لنقل الخبرات ومساعدة باقي اللاعبين على التأقلم وتجاوز أي صعوبات، وهدفنا جميعًا أن نظهر بالشكل الأفضل ونكون على قدر المسؤولية.

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على الدور الكبير لجماهير الأهلي في دعم الفريق في كل مكان، وخاصة في الإمارات، متمنيًا أن تحضر الجماهير كعادتها لمؤازرة الفريق خاصة وأنها تمثل القوة الدافعة للأهلي في كل البطولات.