مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
ديني

أسامة قابيل: الإصلاح بين الناس عبادة لا تقل أهمية عن الصلاة والصيام

أحمد سعيد

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن جمع القلوب وإصلاح ذات البين عبادة عظيمة ومنسية في حياة كثير من الناس، مشيراً إلى أن هذه العبادة لا تقتصر على الأزواج فقط، بل تشمل كل القلوب التي فرّقها الجهل أو الغضب أو وساوس الشيطان. 

وقال الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الإسلام يقوم على ثلاثة أركان جوهرية: العقيدة، والشريعة، والأخلاق، موضحاً أن العقيدة تنفع الإنسان في ذاته، والشريعة تضبط أفعاله، أما الأخلاق فتنفعه وتنفع الناس جميعاً، وهي جوهر رسالة النبي ﷺ.

وأضاف الدكتور أسامة قابيل أن الله تعالى قرن بين التقوى والإصلاح في قوله سبحانه: “فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم”، لافتاً إلى أن الإصلاح بين الناس عبادة ومعاملة راقية لا تقل أهمية عن العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام، لأن أثرها يمتد إلى المجتمع كله.

وأوضح الدكتور أسامة قابيل أن أسباب الخلافات بين الناس ترجع غالباً إلى ثلاثة عوامل: الجهل، والغضب، والشيطان، مشيراً إلى أن الجهل يجعل الإنسان لا يدرك أن الرزق بيد الله، والغضب يقطع صلته بالسكينة، والشيطان يستغل ذلك ليزرع البغضاء بين القلوب.

وأشار الدكتور أسامة قابيل إلى أن من يريد الإصلاح بين الناس عليه أن يتحلّى بالنية الصادقة، والحكمة، والصبر، والإنصات للطرفين دون تحيز، مستشهداً بقول الله تعالى: “إن يُريدَا إصلاحًا يُوفِّقِ الله بينهما".

ودعا الدكتور أسامة قابيل الجميع إلى إحياء عبادة جمع القلوب، قائلاً إن الدين ليس عبادات شكلية فحسب، بل هو تربية على الرحمة واللطف والتسامح، مؤكداً أن من يسعى للصلح بين الناس يُكتب عند الله من المصلحين الذين يعمرون الأرض بالحب والعدل.

