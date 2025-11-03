قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة نارية.. ترتيب ومواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
من السكر إلى الزيت.. أسعار السلع التموينية ثابتة في نوفمبر 2025|تفاصيل
موعد أذان المغرب والعشاء في مصر الإثنين 3 نوفمبر.. اعرف مواقيت الصلاة
وزير الصحة: شراكة مصرية - فرنسية غير مسبوقة في علاج الأورام
هل يلتقي البرهان وحميدتي بعد أحداث الفاشر ؟.. مستشار ترامب يكشف الحقيقة
توقيع الاتفاقيات المكملة لإقامة مشروعين للطاقة الشمسية ومحطتين لبطاريات تخزين الطاقة
تنفيذ 21 ألف و 966 مشروع بقيمة 3 مليار و 574 مليون جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
النيل شريان حياتنا .. وزير الخارجية في تصريحات قوية: سنحمي أمننا المائي
السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس
محمد صلاح يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي
تركيا: حماس جاهزة لتسليم إدارة غزة .. ومجلس الأمن مطالب بتحديد مهام قوة الحفظ
تعديل وزاري أم حكومة جديدة؟.. مصطفى بكري يكشف مفاجأة بعد انتخابات النواب
اقتصاد

بنك نكست يعلن زيادة رأسماله لدعم استراتيجيته التوسعية وتعزيز مركزه المالي

بنك نكست
بنك نكست
ولاء عبد الكريم

أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للشركات والأفراد، عن غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك بتاريخ 30 أكتوبر2025، وفقا للقيمة الاسمية للسهم بمشاركة كاملة من جميع المساهمين كلٌّ بنسبة مساهمته في رأس المال.

وبلغت قيمة الزيادة 4.2 مليار جنيه مصري، ليصبح إجمالي رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الزيادة 9.9 مليار جنيه مصري، موزعة بنسبة 51% لمجموعة إي اف چي القابضة، و25% لصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، و24% لبنك الاستثمار القومي، مما يعكس استمرارية ثقة المساهمين في قدرات البنك وآفاق نموه على المدى الطويل. كما أن هذه الزيادة سوف تسهم في تعزيز الوضع المالي للبنك وتمكينه من تنفيذ خططه التوسعية والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة البنك كان قد وافق بتاريخ 17 أغسطس 2025 على زيادة نقدية لرأس مال البنك المصرح به والمدفوع، وفقًا للسلطات المخولة للمجلس بشأن زيادة رأس المال المصرح به في حدود رأس المال المرخص به، وذلك عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح قدامى المساهمين كلاً بنسبة مساهمته في رأس المال بالقيمة الاسمية للسهم.

وعليه فقد تم فتح باب الاكتتاب في 1 أكتوبر 2025 لمدة 30 يومًا، وتم غلقه في 30 أكتوبر 2025 فور إتمام الاكتتاب في الزيادة بالكامل من جانب جميع المساهمين كلٌ بنسبة حصته في رأس المال.

هذا وسيتم التأشير بزيادة رأس المال المدفوع في السجل التجاري للبنك فور الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس طارق قابيل، رئيس مجلس إدارة بنك نكست، قائلًا: إن مشاركة المساهمين في زيادة رأسمال البنك يُعتبر تصويتا إيجابياً على استراتيجية البنك، حيث يري المساهمون أن البنك لديه رؤية واضحة وأن زيادة رأس المال تعتبر دافعاً قوياً لمواصلة العمل والابتكار ويؤكد التزام البنك الراسخ لتقديم تجربة مصرفية فريدة تواكب تطلعات عملائه وتدعيم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

كما أكد سيادته أن البنك لديه خطه محددة لتوسيع نطاق أعماله والاستثمار في أسواق جديدة مع تعزيز قدرته التنافسية حيث أن دور البنك لا يقتصر فقط على تقديم خدماته المصرفية المميزة، بل يمتد أيضاً إلى توفير حلول متكاملة لعملائه.

وفي النهاية أعرب قابيل عن سعادته بهذه الثقة التي منحها المساهمون للبنك والتي تعزز ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة قادرة على تحقيق توازن مستدام بين النمو والعائد.

من جانبه، صرّح تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، قائلًا: إن زيادة رأس المال تُعد بمثابة شهادة ثقة من المساهمين وهي نتاج الأعمال والتطوير المستمر للبنك خلال الأربع سنوات السابقة من خلال فريق العمل الذي لم يدخر جهداً لتحقيق ذلك التطوير السريع. وتعكس هذه الخطوة التزام بنك نكست، كمؤسسة مصرفية تابعة لرقابة البنك المركزي المصري، بمواصلة تنفيذ استراتيجيته التوسعية من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية بما يدعم خططه للنمو في مختلف القطاعات. وتهدف الزيادة إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الكبرى جنبًا الي جنب مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وتوسيع محفظة أعماله في مجالات التمويل والخدمات الرقمية، وترسيخ مكانته كأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، بما يتماشى مع رؤيته للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي والنمو المستدام تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

ويواصل بنك نكست مسيرته بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته بين أبرز المؤسسات المالية في مصر، مستندًا إلى أداء قوي وخطط مدروسة تواكب تطورات السوق المصرفي. ويؤكد البنك التزامه الدائم بتعزيز كفاءة عملياته وتحقيق قيمة مضافة لمساهميه وعملائه على حد سواء، بما يضمن استدامة نجاحه في السنوات المقبلة.

