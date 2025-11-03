قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

هيئة الكتاب تتعاقد مع الدكتور عبد الحكيم راضي لإصدار مؤلفاته

هيئة الكتاب
هيئة الكتاب
جمال عاشور

في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بتكريم رموز الفكر والثقافة، أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن توقيع عقد تعاون مع المفكر والناقد الكبير الدكتور عبد الحكيم راضي لإصدار مجموعة من مؤلفاته الكاملة، التي سيتم طرحها رسميًا خلال فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي هذا التعاقد ضمن خطة الهيئة لإعادة نشر أعمال كبار المثقفين والمفكرين المصريين والعرب الذين أثروا الحياة الثقافية بمؤلفاتهم ودراساتهم الرصينة، ومن المنتظر أن تشمل الإصدارات الجديدة عددًا من الكتب التي تناول فيها الدكتور راضي قضايا الأدب والنقد والفكر، إلى جانب مقالات ودراسات لم تُجمع من قبل في كتاب واحد، لتكون بمثابة توثيق شامل لمسيرته الأكاديمية والإبداعية.

وأوضح الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن هذا المشروع يأتي في إطار حرص الهيئة على تكريم القامات الفكرية التي ساهمت في تشكيل الوعي الثقافي العربي، مضيفًا أن الهيئة تسعى لتقديم أعمال الدكتور عبد الحكيم راضي في طبعات علمية محدثة تليق بمكانته العلمية وبذوق القارئ المعاصر، مؤكّدًا أن مؤلفاته ستحتل مساحة مميزة داخل جناح الهيئة في المعرض.

كما ستنظم الهيئة عددًا من الندوات وحفلات التوقيع لمناقشة هذه الإصدارات ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، بمشاركة نخبة من النقاد والأدباء والباحثين، احتفاءً بمسيرة الدكتور راضي التي امتدت لعقود من البحث والتأمل والإبداع.

ويُعد الدكتور عبد الحكيم راضي أحد أبرز النقاد والأكاديميين في مصر والعالم العربي، فهو أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية الآداب جامعة القاهرة، أسهم في تطوير الدراسات الأدبية والنقدية، وشارك في مؤتمرات ومحافل فكرية دولية، وله إسهامات مهمة في ربط الأدب العربي بالتراث الإنساني العالمي.

بهذه الخطوة، تؤكد الهيئة المصرية العامة للكتاب التزامها بدورها الثقافي في دعم رموز الفكر العربي، وإتاحة إنتاجهم للأجيال الجديدة في أبهى صورة ممكنة.

الدولة المصرية رموز الفكر والثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور عبد الحكيم راضي معرض القاهرة الدولي للكتاب

احمد سعد
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
لمبة سائل التبريد
