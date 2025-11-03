الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق تدريبات للحماية المدنية ومواجهة الأزمات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، بقيادة الدكتور علاء الجزار، بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، أولى فعاليات سلسلة التدريبات المتخصصة في أعمال الحماية المدنية وطرق التعامل مع الحرائق والأزمات.

وتهدف هذه التدريبات إلى رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من التعامل السريع والفعّال مع مختلف حالات الطوارئ، إلى جانب تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية والحد من المخاطر داخل المنشآت والمراكز الشبابية.

ومن المقرر تنفيذ البرامج التدريبية تباعًا بجميع الإدارات الفرعية خلال الفترة القادمة لضمان استفادة أكبر عدد من العاملين.

ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة للعاملين والشباب المترددين على المراكز المختلفة، بما يواكب متطلبات السلامة الحديثة ويعزز جاهزية فرق العمل في مواجهة أي طارئ، وفقًا لاستراتيجية الدولة في تطوير قدرات العنصر البشري داخل الكيانات الشبابية والرياضية.