ناقد رياضي: اختيار هدف جراديشار الأفضل ظلم وتدليس

حصل هدف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي، على جائزة الأفضل في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقدمة من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

و أنتقد الناقد الرياضي خالد طلعت أختيار جراديشار و علق كاتبا:ده اسمه تهريج واستهبال وظلم وتدليس كمان ، هدف جراديشار هو فنيا أقل هدف من الأهداف الأربعة ، ولو سألنا جراديشار نفسه أو سألنا كابتن محمود الخطيب نفسه هيقولوا كده.

و تابع : لكن ان دايما احط هدف للأهلي واسيب الاختيار لتصويت الجمهور يبقى لازم هدف الاهلي هيكسب في كل مرة

و أضاف:لازم الاختيار يبقى من قبل لجنة فنية فيها أعضاء بتفهم ومحترمين ومحايدين ، وممكن يبقى نسبة من النتيجة لتصويت الجمهور لكن النسبة الأكبر للجنة الفنية

واستكمل :ده اللي بيحصل في الدوري الانجليزي وكل دول أوروبا ، وكمان بيحصل في الدوري السعودي وتشرفت بأني كنت عضو في اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي لاختيار الفائزين في كل جولة وعشان كده الناس دي متقدمة عننا بكتير في الكورة.