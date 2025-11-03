قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
رياضة

ناقد رياضي: اختيار هدف جراديشار الأفضل ظلم وتدليس

جراديشار
جراديشار
ميرنا محمود

حصل هدف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي، على جائزة الأفضل في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقدمة من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

و أنتقد الناقد الرياضي  خالد طلعت أختيار جراديشار و علق كاتبا:ده اسمه تهريج واستهبال وظلم وتدليس كمان ، هدف جراديشار هو فنيا أقل هدف من الأهداف الأربعة ، ولو سألنا جراديشار نفسه أو سألنا كابتن محمود الخطيب نفسه هيقولوا كده.

و تابع : لكن ان دايما احط هدف للأهلي واسيب الاختيار لتصويت الجمهور يبقى لازم هدف الاهلي هيكسب في كل مرة

و أضاف:لازم الاختيار يبقى من قبل لجنة فنية فيها أعضاء بتفهم ومحترمين ومحايدين ، وممكن يبقى نسبة من النتيجة لتصويت الجمهور لكن النسبة الأكبر للجنة الفنية

واستكمل :ده اللي بيحصل في الدوري الانجليزي وكل دول أوروبا ، وكمان بيحصل في الدوري السعودي وتشرفت بأني كنت عضو في اللجنة الفنية لرابطة الدوري السعودي لاختيار الفائزين في كل جولة وعشان كده الناس دي متقدمة عننا بكتير في الكورة.

المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار الأهلي الدوري المصري الممتاز خالد طلعت

احمد سعد
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
لمبة سائل التبريد
