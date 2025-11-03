قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله
بسبب تسرب غاز.. إصابة 5 طلاب بإغماء داخل مسكنهم في أسيوط
الطالبة كارما أمام النيابة من جديد.. وإحالة القضية لمحكمة الجنايات| تفاصيل
خدعها بالشوكولاتة.. إحالة المتهم بمواقعة طفلة السوبر ماركت للمحاكمة
سيدة تصطدم بشاشة دعاية بمليون جنيه في سوهاج.. والأهالي: الخطأ مش منها
بسبب السوبر المصري.. تحذير شديد اللهجة من الخطيب لـ نجوم الأهلي
ضياء رشوان: افتتاح المتحف المصري الكبير عكس عظمة الحضارة المصرية والإنجاز الحديث
قرار عاجل.. إحالة أب متهم بسلب عذرية ابنته وحملها سفاحا بالتوءم للمحاكمة الجنائية بالمحلة
تستضيفه مصر .. بريطانيا تبدي تطلعها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة
مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية
مفتي الجمهورية: نواجه اليوم حربا لا تراق فيها الدمـ.ـاء بل تستهدف الوعي والهوية
كأس العالم تحت 17 عامًا.. تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة
مقطع مصور بغرفة النوم.. إحالة المتهمين بمواقعة زوجة بالهرم للمحاكمة

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة متهمين عاطلين عن العمل لاتهامهم بقضية هتك عرض زوجة بمنطقة فيصل والهرم إلي محكمة الجنايات

نص أمر الإحالة 

جاء بامر الإحالة أن المتهمين واقعا المجني عليها بغير رضاها وذلك بأن هدداها حال كونهما حاملا لسلاح أبيض لم تشبط فخضعت لهما تحت وطأة ذلك بالإكراه والتهديد فحسرا عنها سروالها وطرحها علي سرير داخل غرفة بمسكن الأول وعاشروها معاشرة الأذزواج 

كما أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخري في نفس الوماكن والمكان حيث خطفوا وأخري مجهولة المجني عليها بالتحايل ذلك أنه علي اثر خلافات مسبق بينهم وبين نجل عمومة المجني عليها تواصل المتهم الأول معها هاتفيا واستدرجها لمسكنه بمنأى عن أعين ذويها بدعوي توصيلها واستجابة المجني عليها لتلك الحيلة وكان ذلك تمهيدا منهم لارتكاب الجريمة 

كما أنهم هددا بإفشاء أمر من الأمور التى تحصلوا عليها باستخدام إحدي الوسائل محل الاتهام والتقطا مقطعا مصورا يظهر عورتها بواسطة هاتف احداهماوهددا بارسال المقطع المصور إلي زوجها وكان ذلك تهديد مصحوب بتكليفها باستدراج نجل عمومنتها اليهما 

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

