سلوت يعلن غياب ثنائي ليفربول عن موقعة ريال مدريد

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب الثنائي أليسون وفريمبونج، عن مواجهة ريال مدريد المقرر إقامتها غدا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "تشكيل مباراة الغد لن يكون له أي علاقة بمواجهة مانشستر سيتي، الشيء الجيد الوحيد أننا فزنا على أستون فيلا، وهو انتصار جاء في الوقت المناسب”.

وأضاف: “أليسون بيكر وجيريمي فريمبونج لن يشاركا في مباراة الغد وأمام مانشستر سيتي، أما إيزاك، فقد يكون على دكة البدلاء في مواجهة السيتي”.

سلوت يتحدث عن ريال مدريد

واختتم: “سنواجه غدًا فريقًا قويًا حقق نجاحات كبيرة لسنوات عديدة، وها هو يواصل النجاح هذا الموسم أيضًا، ومدرب الفريق تشابي ألونسو يقوم بعمل رائع هناك، لكن كارلو أنشيلوتي فعل الشيء نفسه".