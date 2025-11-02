قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكرملين يدعو لعلاقات سلمية بين الولايات المتحدة وفنزويلا
المجد إرث من أجداده .. ليفربول يتغنّي بـ محمد صلاح
عبدالمقصود: الزمالك تأخر في قرار رحيل «فيريرا» عن تدريب الفريق
إنذار أمريكي إلى نيجيريا: تحركوا فورًا أو سنقوم بالتدخل .. لهذا السبب
كيف يؤدي المُصلّي سجود التلاوة .. الإفتاء توضح
الموسيقار هشام نزيه يتحدّث عن استخدام اللغة النوبية في المتحف المصري الكبير .. فيديو
وزير شئون المسلمين السنغافوري يشيد بالجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
العائلة تحتفل بالمتحف الكبير في «مصمص».. ومشاعر فخر تُرافق ظهور الفنان النوبي أحمد إسماعيل عالميًا
أرض الكنانة.. فنانة سودانية تشيد بالمتحف المصري الكبير: «مصر منارة العلم والثقافة»
إعلام غربي: افتتاح المتحف المصري الكبير يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»
محسن صالح: الأهلي بحاجة لتدعيم شامل والمنافسة على السوبر بينه وبين بيراميدز
الهولندي آرني سلوت: وصول صلاح إلى 250 هدفًا مع نادٍ واحد «أمر هائل»

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

أعرب الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على أستون فيلا بهدفين دون رد، مؤكدًا أن الفوز جاء في توقيت مهم للغاية بعد سلسلة من النتائج السلبية التي مر بها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.


 إشادة بالأداء الجماعي والانضباط

قال سلوت في تصريحاته عقب اللقاء: “كنا مستعدين جيدًا للمباراة وشاهدت أداءً رائعًا من جميع اللاعبين، الجميع قاتل على كل كرة وفاز بمعظم الالتحامات.”

وأضاف أن الدعم الجماهيري في ملعب آنفيلد لعب دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز، خصوصًا في الأوقات الصعبة عندما كانت النتيجة سلبية، مشيرًا إلى أن حماس المشجعين كان دافعًا قويًا للفريق في المراحل الحرجة من اللقاء.

وأكد المدرب الهولندي أن المباريات الكبيرة دائمًا ما تُحسم بتفاصيل صغيرة، موضحًا: “الهوامش كانت ضئيلة للغاية، أستون فيلا كاد أن يسجل بعد خمس دقائق فقط عندما اصطدمت الكرة بالقائم، لكننا نجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا وهذا يُحسب للفريق بأكمله.”

تجاوز الفترة الصعبة بفضل الجماهير

تحدث سلوت عن الفترة الماضية التي شهدت تراجعًا في النتائج قائلًا: “مررنا بفترة صعبة وخسرنا عدة مباريات متتالية، لكن الجماهير لم تتخلَّ عنا، كانت دائمًا خلفنا في كل مكان.”

وأضاف أن اللعب في آنفيلد يمنح الفريق طاقة مختلفة تمامًا، مشددًا على أن الأجواء التي يصنعها الجمهور تصنع الفارق الحقيقي وتمنح اللاعبين الثقة والعزيمة.

إشادة خاصة بمحمد صلاح وإنجازه التاريخي

وأبدى آرني سلوت إعجابه الكبير بالإنجاز الذي حققه النجم المصري محمد صلاح بعد وصوله إلى هدفه رقم 250 بقميص ليفربول، قائلًا: “ما حققه مو أمر مذهل، من النادر أن نرى لاعبًا يصل إلى هذا الرقم مع نادٍ واحد في كرة القدم الحديثة.”

وأضاف: “صلاح لم يكتفِ بالتسجيل فقط، بل قدّم أداءً رائعًا على المستويين الهجومي والدفاعي. أحببت فيه اليوم أنه كان قويًا في التحامات الكرات الطويلة، واحتفظ بالكرة تحت الضغط، وساهم في الدفاع باجتهاد كبير، إنه نموذج للاعب المتكامل.

وأكد سلوت أن صلاح يمثل القائد الفني داخل الملعب بفضل خبرته وانضباطه، مشيرًا إلى أنه اللاعب الذي يريد رؤيته دائمًا في أفضل حالاته مع الفريق.

بداية جديدة وثقة في المستقبل

واختتم المدرب الهولندي تصريحاته قائلًا: “هذا الفوز يمثل بداية الطريق للعودة. الفريق أظهر شخصية قوية وروحًا جماعية مميزة، والجماهير كانت العامل الحاسم في تحقيق هذا الانتصار.”

وأكد أن ليفربول سيبني على هذا النجاح للاستمرار في طريق الانتصارات خلال الجولات المقبلة، مشددًا على أهمية الحفاظ على نفس التركيز والانضباط لاستعادة مكانة الفريق في صدارة الدوري


 

