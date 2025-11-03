أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اجتماعاً مع لاعبي ولاعبات المصارعة المصرية، بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة العميد سعيد صلاح؛ لمناقشة الخطط المستقبلية لتطوير رياضة المصارعة ودعم اللاعبين، واستعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية المقبلة.

واستعرض الاجتماع البرامج الفنية والإعداد البدني والنفسي للاعبين، وخطط الاتحاد المصري للمصارعة خلال الفترة القادمة، في ضوء الاستعداد المبكر للمنافسات القارية والدولية، والتأهيل إلى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية كيان واحد يعمل بتناغم وتكامل من أجل خدمة جميع الاتحادات الرياضية واللاعبين، وتوفير بيئة مثالية تمكنهم من تحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن رياضة المصارعة تعد من الألعاب التي حققت إنجازات كبيرة لمصر على المستويين القاري والعالمي.

وأشار إلى دعم الوزارة الكامل لبرامج الإعداد الخاصة بأبطال اللعبة، وتوفير كل المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لتطوير الأداء، بما في ذلك برامج التغذية المتخصصة، والتأهيل البدني، والأدوات التدريبية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة اللاعبين، وتحسين جاهزيتهم للمنافسات.

ومن جهته، أكد المهندس ياسر إدريس، حرص اللجنة الأولمبية المصرية على التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات المختلفة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من العمل المشترك لتطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية.

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على أهمية المتابعة الدقيقة لبرامج الإعداد وتقييم الأداء بصورة مستمرة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، ودعم مسيرة أبطال مصر في طريقهم نحو تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية.



