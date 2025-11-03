انعقاد جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بشأن القضايا الأفريقية.. طارق فهمي يوضح

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أفريقيا تحتل مساحة مهمة الآن في أولويات السياسة الأمريكية، ومصر دولة قائدة ورائدة في النطاق الأفريقي، مشيرا إلى أن انعقاده جولة الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يعكس الإهتمام الأمريكي على السياسة الخارجية المصرية، ورغبة في إعادة ترتيب الحوارات مع الدول الشريكة.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الجهود السابقة التي بذلتها إدارة الرئيس ترامب للتوصل إلى "إعلان واشنطن" الملزم، مؤكدًا على ضرورة وجود دور أمريكي فاعل لدفع إثيوبيا للالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الأهم بالنسبة لمصر في هذا التوقيت هو "انخراط السياسة الأمريكية في دول حوض النيل، وتحديدًا في موضوع الأمن المائي، مؤكدا أن ما طرحه وزير الخارجية بدر عبد العاطي يمثل ثوابت السياسة المصرية في التعامل مع الملفات الأفريقية الرئيسية