الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشهابي: المعركة الانتخابية مسئولية وطنية والناخب أصبح أكثر وعيا

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي
عادل نصار

أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن المجلس يواصل مناقشة ملفات جوهرية تتعلق بتعميق الممارسة الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، فضلًا عن دراسة القوانين المكملة للدستور والمعاهدات والسيادة والحدود التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية.

وأوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات مجلس الشيوخ تتسم بالرصانة والعمق العلمي، مشيرًا إلى أن اختيار رئيس الجمهورية لثلث أعضائه من النخبة وأصحاب التخصصات المختلفة يمنح النقاشات طابعًا علميًا هادئًا، يبتعد عن المزايدات أو الصوت العالي.

وأضاف النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، خلال حواره في برنامج الشارع النيابي ، على شاشة اكسترا نيوز ، أن وعي المواطن المصري أصبح ناضجًا بما يكفي للتمييز بين دور مجلس النواب ومجلس الشيوخ، موضحًا أن الأول معني بالتشريع والرقابة على أعمال الحكومة، فيما يؤدي الثاني دورًا استشاريًا داعمًا للعمل الوطني.

وأكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الناخب المصري بات أكثر إدراكًا لأهمية المشاركة في الاستحقاقات البرلمانية، وأن المنافسة في انتخابات مجلس النواب عادة ما تكون أكثر سخونة بسبب ضيق الدوائر وتنامي العصبيات المحلية، خاصة في محافظات الصعيد.

وتحدث النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، عن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب 2025، مبينًا أن الحزب تبنّى رؤية مختلفة عن بقية الأحزاب من خلال تشكيل أربع قوائم انتخابية في القطاعات الجغرافية الرئيسة، هي الصعيد والجيزة، والقاهرة وبحري، وغرب وشرق الدلتا.

وأوضح النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن الحزب واجه صعوبات في استكمال نسب تمثيل السيدات ببعض القوائم رغم تخصيص 50% من المقاعد لهن وفق الدستور، لافتًا إلى أن الحزب ركّز على إعداد قوائم قوية وبرامج واقعية تعكس أولوياته الوطنية.

وأشار النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب يستند إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء والملبس والصناعة، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وشدد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تمكين الشباب من خلال قروض ميسّرة بلا فوائد وفترات سماح مناسبة، موضحًا أن هذه السياسة تحقق منفعة مزدوجة للدولة والمجتمع عبر توفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، بتأكيد أهمية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أنه أسّس لمرحلة جديدة من المعارضة الوطنية المخلصة التي تختلف في السياسات دون المساس بالثوابت الوطنية أو الأمن القومي.

الشهابي الشيوخ رئيس الجمهورية حزب الجيل الديمقراطي

