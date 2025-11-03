الوزير: مصر تمضي بثبات نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية وتحويلها لمركز إقليمي لصناعة السيارات.. ونواب: خطوة تعزز الاقتصاد وتدعم خطط التنمية المستدامة

نائب: الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية تسهم في دعم الاقتصاد القومي

برلمانية: الدولة تقوم بجهود كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر

برلماني: صناعة السيارات ركيزة أساسية لتوسيع قاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.

جاء ذلك خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها" ماك" الجديد لصناعة السيارات اليوم الاثنين والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

بداية ، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تأسيس قاعدة صناعية وطنية قوية، تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.

و أشار" يحيي" لموقع " صدى البلد" إلى أن الحكومة تضع صناعة السيارات على رأس أولوياتها ضمن استراتيجية توطين الصناعات الكبرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات ومكوناتها للأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماما كبيرا بتعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محلياً وتحفيز القطاع التصديري، بهدف مضاعفة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من خلال جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

و أوضحت " نبيه" في تصريح لـ"صدى البلد" أن الدولة تقوم بجهود كبيرة ، لتوطين صناعة السيارات في مصر، لافتا إلى الأهمية الكبيرة لتحركات الدولة في هذا الملف للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأعربت عضو النواب عن تمنيها بضرورة التركيز على الحوافز، بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر.

في سياق متصل، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل ، بشأن مضي مصر بثبات ريادة إقليمية في صناعة السيارات.



وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد"'إلى أن صناعة السيارات من أبرز القطاعات القادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أنها تسهم في زيادة معدلات النمو الصناعي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأوضح عضو النواب أن هذه الصناعة أحد أهم الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المحلية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا.