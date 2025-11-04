قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

المتهمون بتعريض حياة المواطنين للخطر فى موكب زفاف يواجهون هذه العقوبة

صورة تعبيرية
أميرة خلف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بآداء حركات إستعراضية وفتح البابين الأماميين للسيارة أثناء سيرهما والسماح لبعض الصبية بالجلوس أعلى الحقيبة الخلفية لأحدهما بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.


بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما "ساريتى التراخيص" وقائديهما "لا يحملان رخص قيادة " وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهما بحفل زفاف .

تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه

سيارتين ملاكى غرامة عقوبة حبس

