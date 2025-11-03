القبض على شخصين عرضا حياة المواطنين للخطر فى موكب زفاف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصـــل الإجتماعى تضمن قيام قائدى سيارتين ملاكى بآداء حركات إستعراضية وفتح البابين الأماميين للسيارة أثناء سيرهما والسماح لبعض الصبية بالجلوس أعلى الحقيبة الخلفية لأحدهما بالشرقية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما "ساريتى التراخيص" وقائديهما "لا يحملان رخص قيادة " وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه أثناء مشاركتهما بحفل زفاف .

تم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.