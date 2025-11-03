القبض على المتهمين بالتعدي على موظفين بالوحدة المحلية بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخصين حال تعديهما على العاملين بإحدى الوحدات المحلية ومنعهم من القيام بأعمال الرصف بأحد الشوارع بسوهاج.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لمركز شرطة دار السلام من (مسئول بالوحدة المحلية) بتضرره من قيام (أحد الأشخاص ونجله – مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى على العمال حال قيامهم بأعمال الرصف بأحد الشوارع وإعتراض طريق اللودر ، وذلك لقيامهما بوضع "تندة" أعلى فرش خضروات وفاكهة خاصتهما وبروزها على الرصيف ورفضهما رفعها لإعاقتها أعمال الرصف.. وتم إزالة المخالفات وإستكمال الأعمال.

تم ضبط مرتكبا الواقعة فى حينه .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

