الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر

رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي على الحكم الصادر بتغريم كل منهما 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف المتبادل.

تفاصيل محاكمة ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر

كانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، أحالت ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر، إلى المحاكمة العاجلة في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، باتهامات السب والقذف بطريق العلانية بأن نشروا مقاطع مسجلة على حساباتهم.

وتضمن أمر إحالة ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر للمحاكمة، اتهامات للثاني بأن قام بسب وقذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية، بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها الفيسبوك.

أمر إحالة ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر

كما سب المجني عليها ميار الببلاوي بطريقة علانية، بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي المذكور على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك المتاح للعامة، موجها لها عبارات تضمنت طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

كما تعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.

المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها

كانت محكمة الاقتصادية في وقت سابق، قضت بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة استئناف الاقتصادية قد قبلت استئناف الشيخ محمد أبو بكر على حكم حبسه شهرين وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي وفي المضمون قررت إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة.