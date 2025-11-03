صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تحث تل أبيب على السماح بدخول الصحفيين الأجانب لغزة

حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل على السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما قولهما إن واشنطن بدأت في تقديم الطلب في وقت سابق من هذا العام، مُشيرين إلى أن ترامب نفسه قال للصحفيين، عندما سُئل في أغسطس، إنه يود أن يرى الصحفيين الأجانب مسموحًا لهم بدخول غزة.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يستجب لطلب التعليق على ما قاله المسؤولان الأمريكيان.