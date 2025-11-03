قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
أخبار العالم

صحيفة إسرائيلية: إدارة ترامب تحث تل أبيب على السماح بدخول الصحفيين الأجانب لغزة

حثت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل على السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار. 
ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، اليوم الاثنين، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهما قولهما إن واشنطن بدأت في تقديم الطلب في وقت سابق من هذا العام، مُشيرين إلى أن ترامب نفسه قال للصحفيين، عندما سُئل في أغسطس، إنه يود أن يرى الصحفيين الأجانب مسموحًا لهم بدخول غزة. 
وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض لم يستجب لطلب التعليق على ما قاله المسؤولان الأمريكيان. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

