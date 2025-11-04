غلق ١٢ مكمورة فحم مخالفة خلال حملة بدمياط





تنفيذًا لقرار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بغلق بعض المكامير المخالفةوالتي لم تلتزم بتنفيذ القرار الصادر بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة( السحابة السوداء ) بنطاق محافظة دمياط خلال تلك الفترة وتخفيفا للأثر البيئي الضار للأنشطة المسببة للتلوث خلال موسم حصاد الأرز وذلك بوقف الأنشطة التي ينتج عنها انبعاثات ملوثة للهواء بنطاق المحافظة وفى إطار توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

تم عمل حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط وبالتنسيق مع مديرية الأمن وشرطة البيئة والمسطحات وبمشاركة ممثلي ادارة شئون البيئة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ وفي وجود ممثلي جهاز شئون البيئة بالدقهلية وممثلي جهاز تعمير دمياط الجديدة ومديرية الزراعة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتنفيذ قرار معالي محافظ دمياط حيث تم غلق 12 نموذج لمكامير الفحم المطورة لمخالفته قرار معالي محافظ دمياط ..

كما تم المرور على باقي النماذج المطورة لمكامير كالفحم في اطار المتابعة الميدانية وتشديد الرقابة عليها وللتأكد من وقف العمل بها .

هذا وسيتم المتابعة بصورة دورية ومستمرة للتأكد من تنفيذ قرار محافظ دمياط واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

كما أعلنت المحافظة أنها تهيب بأصحاب النماذج المطورة لمكامير الفحم النباتي والتي لم يتم اتخاذ اجراءات الغلق ضدهم اليوم استمرار التزامهم بتنفيذ قرار معالي محافظ دمياط بوقف الأنشطة وذلك تجنبا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بغلق النماذج المطورة الخاصة بهم