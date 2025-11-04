إذا كنتِ تودين طريقة عمل السمك بزيت وليمون بطريقة بسيطة ولذيذة:

المكونات:

2 سمكة (بوري أو دنيس أو أي نوع تفضلينه)

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

عصير ليمونتين كبار

3 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون

شرائح ليمون للتزيين

بقدونس مفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

تجهيز السمك:

اغسلي السمك جيداً ونظفيه، ثم اصنعي شقوقاً خفيفة على جانبيه ليسهل دخول التتبيلة.

تحضير التتبيلة:

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم المفروم والملح والفلفل والكمون.

تتبيل السمك:

ضعي التتبيلة على السمك من الداخل والخارج، وتأكدي أن التتبيلة تدخل في الشقوق جيداً.

اتركي السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل في الثلاجة.

الطهي:

في الفرن:

سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مبطنة بورق فويل، وادهنيه بالقليل من الزيت.

أدخليه الفرن لمدة 25–30 دقيقة حتى ينضج ويأخذ لوناً ذهبياً.

أو على الجريل:

سخني الجريل وادهنيه بقليل من الزيت، واشوي السمك على الجانبين حتى يتحمر وينضج.

التقديم:

زيني السمك بشرائح الليمون والبقدونس، وقدميه ساخناً مع الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء.