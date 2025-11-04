إذا كنتِ تودين طريقة عمل السمك بزيت وليمون بطريقة بسيطة ولذيذة:
المكونات:
2 سمكة (بوري أو دنيس أو أي نوع تفضلينه)
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
عصير ليمونتين كبار
3 فصوص ثوم مفروم
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة كمون
شرائح ليمون للتزيين
بقدونس مفروم (اختياري)
طريقة التحضير:
تجهيز السمك:
اغسلي السمك جيداً ونظفيه، ثم اصنعي شقوقاً خفيفة على جانبيه ليسهل دخول التتبيلة.
تحضير التتبيلة:
في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون والثوم المفروم والملح والفلفل والكمون.
تتبيل السمك:
ضعي التتبيلة على السمك من الداخل والخارج، وتأكدي أن التتبيلة تدخل في الشقوق جيداً.
اتركي السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل في الثلاجة.
الطهي:
في الفرن:
سخني الفرن على 200 درجة مئوية، وضعي السمك في صينية مبطنة بورق فويل، وادهنيه بالقليل من الزيت.
أدخليه الفرن لمدة 25–30 دقيقة حتى ينضج ويأخذ لوناً ذهبياً.
أو على الجريل:
سخني الجريل وادهنيه بقليل من الزيت، واشوي السمك على الجانبين حتى يتحمر وينضج.
التقديم:
زيني السمك بشرائح الليمون والبقدونس، وقدميه ساخناً مع الأرز الأبيض أو السلطة الخضراء.
