تراجع أرباح بنك المشرق الإماراتي 5% إلى 1.6 مليار درهم في الربع الثالث

تراجعت أرباح بنك المشرق الإماراتي بنسبة 5% لتصل إلى 1.6 مليار درهم في الربع الثالث من العام الجاري، وسط نمو محدود في إيرادات الفوائد بنسبة 1% لتسجل ملياري درهم.

وضغطت النفقات التشغيلية على أرباح الفترة المذكورة بعدما زادت بنسبة 17% لتتجاوز مليار درهم.

وعلى مستوى فترة الـ9 أشهر الأولى من العام، تراجعت الأرباح بنسبة 12% لتصل إلى 5.1 مليار درهم متأثرة بتراجع إيرادات الفوائد والرسوم والعمولات.

وزادت ضريبة الدخل بنسبة 49% لتسجل 961 مليون درهم ما ضغط على الأرباح.

وارتفعت مخصصات القروض المتعثرة بنسبة 400% في التسعة أشهر الأولى من العام لتصل إلى 366 مليون درهم.

وعلى صعيد المركز المالي نمت أصول البنك منذ بداية العام بنسبة 4% لتصل إلى 305.5 مليار درهم، مدعومة بنمو القروض للعملاء بنسبة 7% لتصل إلى 143.1 مليار درهم.

وسجلت الودائع نمواً بنسبة 5% لتصل إلى 187.2 مليار درهم.