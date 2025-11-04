محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال التطوير بطريق البلاچات ومنتجع الفيروز السياحي

أجرى اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية لأعمال التطوير بطريق عبد المنعم عمارة (البلاچات)، وأعمال المرحلة الأولى من تطوير منتجع الفيروز السياحي، وإنشاء محال تجارية ومسار للدراجات وتطوير الميدان بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأمير عبد الله، رئيس حي أول الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أنه حريص على تطوير أصول المحافظة وتعظيم الاستفادة منها من خلال مشروعات جديدة؛ بهدف الاستفادة من المقومات السياحية المتميزة التي تمتلكها.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على إعداد خطة متكاملة لتطوير منتجع الفيروز، بما يواكب متطلبات السياحة الحديثة ويجعله أحد أهم المقاصد السياحية والترفيهية على مستوى مدن القناة.

وتتضمن خطة التطوير إنشاء مناطق ترفيهية جديدة، ومسار للدراجات، ومناطق خدمية متكاملة، إلى جانب استحداث أنشطة بيئية ورياضية تهدف إلى جذب الزائرين طوال العام.

يأتي ذلك في إطار توجه المحافظة نحو دعم الاستثمار السياحي، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية.