وزير خارجية الاحتلال: لن نتنازل عن تفكيك بنية حماس في غزة
صلاح في اختبار جديد أمام ريال مدريد.. هل يكرر كاريراس تفوقه بعد "ضحايا الكلاسيكو"؟
أمير قطر: آن الأوان لوقف الحرب في السودان وندعو إلى إيجاد حل سياسي
التعليم تطبع أدلة تقييم لطلاب مدارس التعليم الفني وتعلن آليات وضوابط تفعيلها
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
أخبار العالم

الأولي عقدت منذ 30 عامًا.. قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

أمير قطر
أمير قطر
محمود نوفل

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن اعتزاز دولة قطر باستضافة القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تأتي بعد 30 عامًا على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاجن عام 1995.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: تنطلق استضافتنا لهذه القمة من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني : التنمية الاجتماعية ضرورة وجودية، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع.

وتابع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني : أطلقت الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة استراتيجيتها 2025-2030 تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين.

وختم أمير قطر : تعتز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، وستظل دولة قطر شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وداعماً لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما
 

أمير قطر كوبنهاجن منظمة الأمم المتحدة القمة العالمية للتنمية الإجتماعية

