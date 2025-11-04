الأولي عقدت منذ 30 عامًا.. قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن اعتزاز دولة قطر باستضافة القمة العالمية للتنمية الاجتماعية التي تأتي بعد 30 عامًا على انعقاد القمة الأولى في كوبنهاجن عام 1995.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: تنطلق استضافتنا لهذه القمة من إيماننا الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا يفترض ألا تكون خلافية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني : التنمية الاجتماعية ضرورة وجودية، تتيح لنا هذه القمة فرصة لتجديد الالتزام بميثاقها وبالتعاون متعدد الأطراف ضمن مؤسساتها، ومضاعفة جهودنا لترسيخ قيمة التنمية الاجتماعية كشرط أساسي لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار للجميع.

وتابع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني : أطلقت الدولة عبر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة استراتيجيتها 2025-2030 تحت شعار “من الرعاية إلى التمكين.

وختم أمير قطر : تعتز دولة قطر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة، وستظل دولة قطر شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي وداعماً لجهود التنمية الاجتماعية من خلال ما تقدمه من مساعدات ومساهمات للعديد من الدول والمجتمعات من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية وغيرهما

