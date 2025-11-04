قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في فيتنام إلى 40 قتيلا

تعرضت منطقة وسط فيتنام لأمطار غزيرة
تعرضت منطقة وسط فيتنام لأمطار غزيرة
محمد على

قالت السلطات في فيتنام إن عدد القتلى جراء أسبوع من الفيضانات والأمطار القياسية في وسط البلاد ارتفع إلى 40 شخصًا اليوم الثلاثاء مع اقتراب عاصفة قوية أخرى من المنطقة المنكوبة.

تعرضت منطقة وسط فيتنام لأمطار غزيرة أدت إلى تحويل الشوارع إلى قنوات، وتفجر ضفاف الأنهار، وإغراق بعض المواقع التاريخية الأكثر زيارة في البلاد.

سقط ما يصل إلى 1.7 متر (5 أقدام و6 بوصات) من الأمطار خلال فترة 24 ساعة، محطمة بذلك الأرقام القياسية للبلاد.

ذكرت وكالة إدارة الكوارث التابعة لوزارة البيئة أن الوفيات وقعت في مقاطعات هوي ودا نانج ولام دونج وكوانج تري، مشيرة إلى أن ستة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

من المتوقع أن يستمر حال الطقس، حيث من المتوقع أن يصل الإعصار كالمايجي إلى اليابسة في الساعات الأولى من صباح الجمعة، وفقًا للمكتب الوطني للأرصاد الجوية.

تتعرض فيتنام لأمطار غزيرة بين شهري يونيو وسبتمبر، لكن الأدلة العلمية حددت نمطًا مختلفا مع تغير المناخ ما يجعل الطقس أكثر تقلبا وتدميرا.

عادة ما تؤثر عشرة أعاصير أو عواصف استوائية على فيتنام، بشكل مباشر أو في عرض البحر، في عام معين، ولكن من المتوقع أن يكون إعصار كالمايجي هو الثالث عشر من عام 2025.

تضرب العاصفة حاليا الفلبين، حيث تسببت في مقتل شخصين على الأقل ونزوح مئات الآلاف.

قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الإعصار قد يضرب ساحل فيتنام برياح تصل سرعتها إلى 166 كيلومترا في الساعة (100 ميل في الساعة) مع اقترابه يوم الخميس.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن الفيضانات غمرت نحو 80 ألف منزل، في حين دمرت أكثر من 10 آلاف هكتار (25 ألف فدان) من المحاصيل ونفق أكثر من 68 ألف رأس من الماشية.
 

فيتنام ضحايا الفيضانات إعصار كالمايجي حصيلة ضحايا الفيضانات عدد القتلى السلطات المنطقة المنكوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر الآن في الأسواق .. اعرف أسعار المحلي والمستورد

أسعار السجائر الآن في الأسواق.. اعرف أسعار المحلي والمستورد

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025 في مصر

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-11-2025

الايجار القديم

بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية تهنئ محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي الـ69

البابا تواضروس والأنبا غبريال

بني سويف تحتفل بتذكار القرعة الهيكلية لقداسة البابا تواضروس الثاني

الـبورد المَـصري

كل ماتريد معرفته عن شهادة الـبُـورد المـصري في الطب

بالصور

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما
تويوتا تاكوما

ألوان الحب.. ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟
ألوان الحب: ماذا يقول لون فستانك عن مشاعرك في عيد الحب؟

أول شاحنة بيك أب ديفندر في العالم تعاني من مشكلة خطيرة

بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر
بيك أب ديفندر

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي.. أيهما أفضل لصحتك وجمالك؟

فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي
فوائد وأضرار البيض المسلوق والمقلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد