أمير قطر: الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى كل دعم ممكن لمعالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال القمة العالمية للتنمية الإجتماعية بقطر ؛ حيث دعا أمير قطر المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات

وقال أمير قطر : نعرب عن صدمتنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر وإدانتنا القاطعة لتلك الفظائع.

وختم أمير قطر تصريحاته قائلا : آن الأوان لوقف الحرب في السودان والتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.