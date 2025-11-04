الخارجية: مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر تنتهج مقاربة شاملة لإعادة التوازن الاستراتيجي في القرن الأفريقي.

وأوضح أن المنطقة تنظر إلى الدبلوماسية المصرية كضرورة ملحة لردع الاستفزازات ومظاهر العدوان وأوهام القوة.

وفي سياق آخر..أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، أن موقف مصر ثابت وداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها، وأكد على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ودفع المسار السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وشدد على أهمية التعاون في حوض النيل وفقا للقانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار، ونرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، ومصر ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحماية أمنها المائي.