قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باقي 105 أيام على شهر الخير.. موعد رمضان 2026 فلكيا
أبو العينين داخل البرلمان..تشريعات من أجل المواطن
عاجل | وفاة نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني
ابتعد عن الشاشات.. تحذير من انتشار "متلازمة دماغ الفشار" بين الشباب
بناء بيئة آمنة تراعي احتياجات الأطفال النفسية برعاية القومي للأمومة
الصحة: المؤتمر العالمي PHDC’25 يسلط الضوء على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي
الزمالك يوضح أسباب قرار فيفا بإيقاف القيد بسبب 3 قضايا
وزير الخارجية يستقبل المبعوث الإيطالي لإعادة إعمار غزة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات التركية تعزيز استثماراتها في مصر
مخابرات كوريا الجنوبية: هناك فرصة كبيرة لقمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هندية: استأذنت ربنا قبل ما أخلع الحجاب
بعد التراجع الجديد.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات بحق المدنيين في الفاشر

قوات الدعم السريع
قوات الدعم السريع
أ ش أ

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق"، أن قوات الدعم السريع لا تزال تمارس الانتهاكات وأعمال عنف بحق المدنيين في الفاشر، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة وعنف جنسي، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة شمال دارفور، التي لا تزال محاصرة.

ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن فرحان حق قوله "إن المدنيين غير قادرين على مغادرة الفاشر بينما قتل المئات منهم، بمن فيهم عاملون في المجال الإنساني، ولا يزال عدد كبير محاصرا داخل المدينة، مع انقطاع أو انعدام التواصل مع العالم الخارجي".

وشدد المسؤول الأممي على أن استمرار قوات الدعم السريع في عرقلة إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المدينة أمر غير مقبول.. داعيا إلى إتاحة وصول فوري وغير مقيد للأشخاص المحاصرين في الفاشر، وقال "إن الوقف الفوري للأعمال العدائية أمر بالغ الأهمية لضمان حماية المدنيين".

من جهتها، ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يقرب من 71 ألف شخص فروا من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ 26 أكتوبر الماضي، وتعرض هؤلاء الفارين لعمليات قتل واختطاف وعنف جنسي على طول الطريق.
وقال فرحان حق "إن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون مساعدات طارئة وسط الظروف المزرية في طويلة، لكنه شدد على أن هذه الجهود "لا تغطي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات بسبب قيود التمويل".
وأضاف أن العنف تصاعد بشكل حاد في ولايتي شمال وجنوب كردفان، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق ومعاناة المدنيين، وسط تقارير عن مقتل أطفال ومزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة في محلية بارا.
ودعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى تمويل عاجل ومرن لدعم ملايين الأشخاص العالقين في الصراع المدمر في السودان، ومع اقتراب نهاية العام، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2025 إلا بنسبة 28 % على الرغم من الاحتياجات الهائلة.
وأكدت لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي - للمرة الثانية في أقل من عام - حدوث المجاعة في أجزاء من السودان، قائلة "إن السودان لا يزال يواجه كارثة إنسانية، حيث كان يعاني أكثر من 21 مليون شخص من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول سبتمبر من هذا العام".
وفي حين أن بعض المناطق في شرق السودان قد استقرت وأظهرت علامات على التحسن، فإن الصراع المكثف في منطقتي دارفور وكردفان يعمق أزمة الجوع في البلاد.
وذكرت اللجنة أن المجاعة (أي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) مستمرة، ومن المتوقع أن تستمر حتى يناير 2026 في مدينتي الفاشر وكادقلي، مؤكدة أن هناك 20 منطقة في أنحاء دارفور الكبرى وكردفان الكبرى معرضة لخطر المجاعة.
جدير بالذكر أن المجاعة تتسم بانهيار كامل لسبل العيش ومستويات عالية للغاية من سوء التغذية ووفيات بسبب الجوع.
بدوره، أعرب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ إزاء عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يزعم ارتكابها خلال هجمات قوات الدعم السريع.
وأشار المكتب إلى أن هذه الفظائع تعد جزءا من نمط عنف أوسع نطاقا شمل منطقة دارفور بأكملها منذ أبريل 2023، مضيفا أن هذه الأعمال، في حال ثبوتها، قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي - المؤسس للمحكمة.
وذكر المكتب أنه بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005)، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي على الجرائم المرتكبة في إطار النزاع الدائر في دارفور.
يحقق المكتب في الجرائم المزعومة المرتكبة في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023، ويعمل المكتب بشكل مكثف، بما في ذلك من خلال الانتشار الميداني المتكرر، وتعميق التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعزيز التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وأشار المكتب إلى أنه يتخذ خطوات فورية في إطار التحقيق الجاري بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر لحفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.
 

الفاشر الدعم السريع السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السورة التي تهلك الظالم

ما هي السورة التي تهلك الظالم وتنصرك عليه؟.. لا يعرفها كثيرون

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 4-11-2025

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

عزل المحله

الاهلي يتقدم بعرض رسمي لضم لاعب غزل المحلة

ترشيحاتنا

الزمالك

خالد الغندور: بدء العمل في تغيير أرضيات ملاعب الناشئين بالزمالك

مباريات

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4-11-2025 والقنوات الناقلة

محمد شريف

حقيقة عودة محمد شريف إلى صفوف الأهلي في بطولة السوبر ..تفاصيل

بالصور

طريقة عمل المقلوبة بالحمام على الطريقة الأصلية

طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام
طريقة عمل المقلوبة بالحمام

سبب استدعاء آلاف السيارات الفارهة في السعودية بشكل مفاجئ

السيارات الفارهة
السيارات الفارهة
السيارات الفارهة

كن أول من يشاهد.. كيا تيلورايد 2027 تكشف عن وجهها قبل عرضها رسميًا

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل الجمبري المقلي المقرمش مثل المطاعم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد