شوبير يكشف مفاجأة بشأن أشرف داري.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سبب عدم عودة أشرف داري، مدافع الأهلي، من الإصابة حتى الآن.

إصابة أشرف داري

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم:"الأمر غريب بالنسبة لأشرف داري فعند اقتراب عودته يتعرض لإصابات جديدة في الأهلي، الأمر غريب جدا بالنسبة له".

وتابع:كان الطبيب يتوقع عودة أشرف داري بعد أسبوع ومن ثم قال أسبوعين ومن ثم أسبوع جديد، وييس توروب يرى أنه لاعب جيد لكن لم يستطع الاستفادة منه".

طبيب أشرف داري

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أشرف داري المدافع المغربي للفريق سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف جاب الله أن كريم فؤاد مدافع الفريق، يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم تقييم حالة الثنائي الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.