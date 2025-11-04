قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية تطرح أول صكوك سيادية محلية بقيمة 3 مليارات جنيه بأجل 3 سنوات
لبنان.. أوامر عسكرية لقوات الجيش بإطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية
مؤشرات إيجابية لاستقرار الأسواق.. انخفاض أسعار السكر والبيض والألبان
شوبير يكشف مفاجأة بشأن لحاق بيزيرا مع الزمالك بالسوبر .. وغضب ناصر منسى
رانيا المشاط: أفريقيا أمام لحظة فارقة.. وتمتلك 30% من ثروات العالم المعدنية
تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان
الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%
تحسن مؤقت في الطقس وانخفاض فرص الأمطار .. الأرصاد تكشف توقعات الأيام المقبلة
صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا
الوزراء: جيل زد يمتلك قوة شرائية تفوق 400 مليار دولار عالميا ويقود التحول في أنماط العمل والاستهلاك
دور سيد عبد الحفيظ وصفقات يناير.. شوبير يكشف كواليس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الأهلي
لم يقصروا.. حقيقة تجميد مستحقات لاعبي الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

صدام في حديقة الأمراء.. سان جيرمان يواجه بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان
بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان
إسراء أشرف

يستعد ملعب "بارك دي برانس" في باريس لاستضافة قمة أوروبية من العيار الثقيل، تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتكتسب المواجهة طابعًا خاصًا، إذ يدخل الفريقان اللقاء وهما يتقاسمان الصدارة بالعلامة الكاملة (9 نقاط من 3 مباريات)، دون أي خسارة أو تعادل، في صراع مباشر على الانفراد بزعامة المجموعة قبل جولتين من نهاية الدور.

ويتفوق باريس سان جيرمان بفارق هدف واحد فقط (13 مقابل 12)، ما يزيد من سخونة اللقاء المنتظر.

ويعيش بايرن ميونخ واحدة من أفضل فتراته في السنوات الأخيرة، بعدما حقق 15 انتصارًا متتاليًا في مختلف البطولات، ليُسجل أفضل انطلاقة موسم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ولم يتأخر الفريق سوى لخمس دقائق فقط منذ بداية الموسم، ما يعكس صلابته واستقراره تحت قيادة المدرب البلجيكي فنسنت كومباني.

وحقق العملاق البافاري انتصارات كبيرة على أبرز منافسيه المحليين، كما تفوق على تشيلسي بطل العالم للأندية.

ويقود الفريق النجم الإنجليزي هاري كين، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا بتسجيله 22 هدفًا في 15 مباراة فقط، رغم غياب صانع الألعاب جمال موسيالا المصاب.

وقد اعتمد كومباني مؤخرًا على كين في دور أعمق كلاعب “رقم 10”، مما منحه مرونة تكتيكية أكبر في بناء اللعب.

وفي المباراة الأخيرة أمام باير ليفركوزن، أراح كومباني عددًا من نجومه الأساسيين، من بينهم كين ولويس دياس وأوباميكانو، ومع ذلك حسم فريقه الشوط الأول بثلاثية نظيفة بفضل تألق سيرجي جنابري ونيكولاس جاكسون، ليؤكد عمق قائمة بايرن وقدرته على تدوير اللاعبين دون التأثير على الأداء.

وقال كومباني عقب اللقاء: “الفوز في 15 مباراة أمر رائع، لكنه ليس كافيًا… علينا أن نواصل بنفس الإصرار”.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بثقة بطل أوروبا، بعدما حقق الموسم الماضي حلمه التاريخي بالتتويج لأول مرة بلقب دوري الأبطال عقب فوزه الكاسح على إنتر ميلان بخماسية نظيفة.

ورغم بعض التذبذب المحلي هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث يتقدم بفارق نقطتين فقط عن مارسيليا ولانس، إلا أن الفريق الباريسي يحتفظ بأفضل مستوياته في البطولة القارية، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية وتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بايرن.

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا دوري الأبطال

